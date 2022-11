Rezort vnútra odmieta tvrdenia opozičných strán k nelegálnej migrácii

Bratislava 7. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra SR sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam opozičných strán v súvislosti s nelegálnou migráciou. Vyzýva ich, aby radšej priložili ruku k dielu a pracovali pre ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Rezort podotkol, že problematiku nelegálnej migrácie vysvetľuje intenzívne už niekoľko týždňov. "Dôsledkom zavedenia hraničných kontrol Česka voči Slovensku aj napriek dohode z predchádzajúcich rokovaní, že sa tak nestane, resp. až ako posledný krok, sa v našej krajine v týchto dňoch sústredia nelegálni migranti, ktorí by inak na Slovensku neboli," vysvetlila Eliášová. Zdôraznila, že migranti nemajú záujem na Slovensku zostať, tiež, že problém je potrebné riešiť na európskej úrovni.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) je v kontakte s predstaviteľmi Európskej komisie. "Ako už niekoľko týždňov sám minister komunikuje, cieľom je, aby sa ochránila vonkajšia hranica Schengenu a zabránilo sa tak prílevu nelegálnych migrantov do európskeho priestoru," uviedol rezort.



Ministerstvo pripomenulo, že vyčlenilo príslušníkov Policajného zboru na ochranu maďarsko-srbskej hranice, ktorí už dlhšiu dobu na danom úseku aktívne pracujú. "Ak si niekto myslí, že zastaví sekundárnu migráciu v rámci Schengenu zavedením vnútorných kontrol na hraniciach, je to rovnaké, ako myslieť si, že zastavíme prúdenie zimy do domu zatvorením dverí na toalete bez toho, že zavrieme vonkajšie dvere domu," skonštatovalo.



Rezort deklaruje, že robí maximum pre to, aby bolo o nelegálnych migrantov pri ich dočasnom zotrvaní na Slovensku postarané. "Nelegálni migranti, ktorých nám česká strana vracia často bez dodržiavania readmisných dohôd, sú aktuálne sústredení primárne v stanovom mestečku v Kútoch. Problematiku intenzívne dlhodobo riešia odborníci zo Sekcie krízového riadenia, Policajného zboru, Migračného úradu, okresných úradov, samospráv, dobrovoľných a neziskových organizácii, či zástupcovia cirkvi," doplnila Eliášová.



Mimoparlamentná Republika chce z dôvodu nezvládania migračnej krízy iniciovať odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Ministra v tejto súvislosti kritizuje líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Je ochotný za odvolanie zahlasovať.