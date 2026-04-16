< sekcia Slovensko
Rezort vnútra odmieta tvrdenia SaS o hasičských autách
Poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS) vo štvrtok informoval, že SaS podáva trestné oznámenie v súvislosti s podozrivým nákupom hasičských vozidiel ministerstvom vnútra.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra opakovane odmieta tvrdenia predstaviteľov SaS o podozreniach pri nákupe hasičských áut. Rezort pri nákupe zamietol postúpenie pohľadávky na faktoringovú spoločnosť. Zrealizovanie jednej z úhrad fakturovanej sumy bolo administratívnou chybou, ktorá bola ihneď napravená. Pre TASR to v súvislosti s podaním trestného oznámenia opozičnou SaS uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Ministerstvo vnútra SR zdôrazňuje, že celý proces obstarávania hasičskej techniky bol predmetom dôkladnej kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Táto kontrola bola ukončená 7. apríla 2025 a jej výsledok, doručený 8. apríla 2025, potvrdil, že ministerstvo vnútra nepochybilo a postupovalo v plnom súlade so zákonom. Až po tomto výsledku je možné čerpať finančné prostriedky Európskej únie,“ pripomenul hovorca.
Poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS) vo štvrtok informoval, že SaS podáva trestné oznámenie v súvislosti s podozrivým nákupom hasičských vozidiel ministerstvom vnútra. Podľa strany existujú vážne podozrenia na porušenie zákona, nehospodárne nakladanie s verejnými financiami a možnú korupčnú schému.
Spoločnosť LRK Trading, ktorá autá dodáva, avizovala, že pripravuje právne kroky voči osobám, ktoré podľa nej verejne prezentujú nepravdivé a firmu poškodzujúce tvrdenia o dodávkach hasičských áut pre ministerstvo vnútra. Firma sa vo vyjadrení pre TASR opätovne ohradila voči Krúpovým tvrdeniam.
