Rezort vnútra odmieta tvrdenia SaS o nákupe propagačných materiálov

Bratislava 24. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra „zásadne odmieta“ tvrdenia predstaviteľov opozičnej strany SaS o nákupe propagačných materiálov. Označilo ich za zavádzajúce a účelové. V reakcii na kritiku SaS to pre TASR uviedol hovorca rezortu Matej Neumann. Ministerstvo podľa neho aktuálne obstaráva propagačné predmety v hodnote 122.731 eur, no verejné obstarávanie sa neskončilo a predpokladá, že cena bude nižšia. Ako Neumann dodal, sú to reklamné predmety pre všetky zložky ministerstva.



„Rezort tiež plánuje prvýkrát systematicky obstarať reklamné a propagačné predmety v rámci rámcovej zmluvy na štyri roky, ktorú bude čerpať podľa aktuálnych potrieb a finančných možností. Nejde o rozmar, ale reklamné predmety určené napríklad pre preventistov, ktoré rozdávajú deťom na školách alebo na prednáškach seniorom. Vo väčšine prípadov ide o predmety s hodnotou do jedného eura s reflexnými prvkami. Len na základných a stredných školách policajní preventisti v minulom roku zrealizovali viac ako 2000 aktivít, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 50.000 žiakov a študentov,“ vysvetlil Neumann.



Ministerstvo podľa hovorcu doteraz nemalo uzatvorenú jednotnú rámcovú zmluvu na dodávku reklamných a propagačných materiálov, ktorá by pokrývala potreby celého ministerstva. „Jednotlivé organizačné útvary si tieto predmety zabezpečovali samostatne prostredníctvom vlastných obstarávaní, čo viedlo k nejednotnosti, neefektívnosti a hlavne k nehospodárnosti,“ tvrdí.



Ako Neumann dodal, rezort koná transparentne a všetky verejné obstarávania sú riadne zverejňované. Je podľa neho zarážajúce, že kritika zaznieva zo strany bývalej koalície. Jej predstavitelia podľa neho „realizovali v minulosti nákupy propagačných predmetov v podstatne vyšších objemoch“.



Predstavitelia SaS vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásili, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) používa štátne peniaze na svoju vlastnú prezentáciu. Argumentovali dvoma zákazkami, ktoré podľa nich sú spolu v hodnote približne 1,5 milióna eur.