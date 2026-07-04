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Rezort vnútra: Oficiálne výsledky sa verejnosť dozvie v nedeľu ráno
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Autor TASR
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Bratislava 4. júla (TASR) - Oficiálne výsledky sobotného referenda sa verejnosť dozvie v nedeľu (5. 7.) ráno. Tlačová konferencia sa uskutoční o 8.30 h. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
Priebeh sobotného referenda je pokojný a zatiaľ nebolo ničím narušené. Polícia eviduje dve udalosti, obidve pod vplyvom alkoholu. Počas sobotnej popoludňajšej tlačovej konferencie o tom informoval viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
V desiatom referende v histórii samostatnej SR voliči rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Priebeh sobotného referenda je pokojný a zatiaľ nebolo ničím narušené. Polícia eviduje dve udalosti, obidve pod vplyvom alkoholu. Počas sobotnej popoludňajšej tlačovej konferencie o tom informoval viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
V desiatom referende v histórii samostatnej SR voliči rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.