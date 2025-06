Rezort vnútra: Otáčanie sa na svetelnej križovatke by mohli povoliť

Bratislava 22. júna (TASR) - Otáčanie sa na križovatke so svetelnou signalizáciou by po novom mohlo byť povolené. Aktuálne je zakázané, pokiaľ dopravná značka neurčuje inak. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý je v pripomienkovom konaní. Predložilo ho Ministerstvo vnútra (MV) SR.



„Jednoduchšou a zrozumiteľnejšou (najmä pre cudzincov) alternatívou je generálne umožnenie otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou, s možnosťou miestnej úpravy prostredníctvom osadenia dopravnej značky zákazu otáčania,“ uviedol rezort v návrhu. Otáčanie by tak bolo automaticky povolené, pokiaľ by ho dopravná značka nezakazovala.



Ak by návrh novely zákona prešiel, mohol by okrem otáčania sa na križovatke upraviť aj spôsob vykonávania skúšok v autoškole. Zmeniť by sa mohli aj iné časti zákona. Prísnejšie by sa mali napríklad posudzovať recidivisti, ktorí pravidlá cestnej premávky porušujú opakovane. Jazda kolobežkou, ktorá dokáže ísť rýchlejšie ako 25 kilometrov za hodinu, by mohla byť zakázaná. Prekročenie povolenej rýchlosti v obci o 30 kilometrov za hodinu a mimo obce o 40 kilometrov za hodinu by po novom mohlo byť kvalifikované ako závažné porušenie pravidiel cestnej premávky.