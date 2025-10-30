Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort vnútra plánuje nakúpiť balistické vesty pre policajtov

Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Každý policajt by mal mať podľa ministerstva pridelený vlastný výstroj a zabezpečenú rezervu pre prípad poškodenia alebo zničenia počas akcie.

Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje nakúpiť pre policajtov balistické vesty a nosiče balistických panelov. Pokračuje tým v modernizácii výstroja príslušníkov zboru. TASR o tom informoval hovorca rezortu Matej Neumann. Ministerstvo podľa neho očakáva rámcovú dohodu s predpokladanou hodnotou 26 miliónov eur bez DPH.

„Znižujeme zdedený modernizačný dlh a postupne, s dôrazom na technické vlastnosti, obnovujeme a dopĺňame výstroj a výzbroj pre policajné zložky. Po obstaraní zimných búnd, nohavíc, tričiek, taktických opaskov a obuvi sú balistické vesty a chrániče ďalším nevyhnutným výstrojným dielom. Práve ony sú tým prvkom, ktorý ochraňuje život a zdravie policajtov v teréne,“ myslí si minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Každý policajt by mal mať podľa ministerstva pridelený vlastný výstroj a zabezpečenú rezervu pre prípad poškodenia alebo zničenia počas akcie. Nepriestrelné vesty i nosiče patria medzi najdôležitejšie prvky osobnej ochrany polície.

Ako Neumann podotkol, predpokladaná hodnota nákupu je výsledkom prípravných trhových konzultácií. „Počas štyroch rokov vytvorí priestor na dodanie takmer 15.000 balistických viest a 12.000 nosičov balistických panelov s predným a zadným dielom, ako aj ďalšieho potrebného príslušenstva,“ priblížil.
