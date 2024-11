Rezort vnútra plánuje nakúpiť hasičské roboty za skoro 5,5 milióna eur

Bratislava 30. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra SR plánuje pre Hasičský a záchranný zbor nakúpiť 20 hasičských robotov za skoro 5,5 milióna eur. So spoločnosťou 3mon preto uzavrelo rámcovú zmluvu, na základe ktorej môže roboty kupovať priebežne. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.



"Dodanie tovaru bude realizované priebežne na základe písomných objednávok počas trvania tejto zmluvy. Lehota dodania tovaru bude do 12 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim," uvádza sa v zmluve. Dodať ich bude musieť do centrálneho skladu hasičov v Žiline.



Ministerstvo chce podľa dokumentu kúpiť desať pásových elektrických robotov na hasenie požiarov, ktorých jednotková cena je takmer 400.000 eur. Nakúpiť by chcelo aj desať robotov určených na premiestnenie horiaceho vozidla z podzemných priestorov na voľné priestranstvo. Ich jednotková cena je približne 155.000 eur.