Rezort vnútra plánuje nákupy leteckej techniky aj výcvik pilotov

Bratislava 16. apríla (TASR) - Obmenu a navýšenie leteckej techniky, zriadenie vrtuľníkovej základne v Poprade, založenie organizácie na údržbu lietadiel i na výcvik pilotov plánuje v najbližších rokoch Ministerstvo vnútra (MV) SR. Vyplýva to z Dlhodobého plánu rozvoja Leteckého útvaru MV SR s výhľadom do roku 2031 predloženom v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V súčasnosti má letecký útvar sedem kusov letuschopnej leteckej techniky.



Na letisku Poprad-Tatry by mohlo do konca roka 2022 vzniknúť dislokované pracovisko vrtuľníkov. O 52 percent sa tak má znížiť priemerný čas príletu na zásah. Ako argumentuje rezort, podľa analýzy rokov 2017 až 2020 počet letov na východnom Slovensku predstavoval 34 percent z celkového počtu letov. Upozorňuje však, že pre zriadenie dislokovanej základne a paralelné udržanie plynulého chodu domovskej základne v Bratislave je potrebné navýšenie personálu.



Letecký útvar by v budúcnosti mohol disponovať piatimi vrtuľníkmi. V roku 2024 ráta ministerstvo s nákupom dvoch stredne ťažkých vrtuľníkov, ktoré majú slúžiť primárne pre políciu. Hasiči majú postupne dostať rovnako dva vrtuľníky, ktoré vystriedajú súčasné Mi-171. Bell 429, ktorý už je súčasťou letky MV SR, má využívať prioritne Horská záchranná služba.



Materiál navrhuje aj nahradenie dvoch letúnov typu Fokker 100 jedným veľkokapacitným lietadlom A319 a zaobstaraním malého letúna s kapacitou do deväť cestujúcich pre prepravu jedného až dvoch ležiacich pacientov a zároveň využiteľným pre menšie delegácie. "Letúne F100 sú nevyhovujúce z hľadiska vysokej ceny za letovú hodinu pri nízkej kapacite, cene a zlej dostupnosti náhradných dielov a problémov s certifikáciou výcvikových centier pre posádky, ktoré nespĺňajú najnovšie bezpečnostné štandardy," zdôvodnil rezort.



Ministerstvo zdôrazňuje tiež potrebu vybudovať vlastnú organizáciu pre výcvik. "Slovenská republika, tak isto ako okolité štáty, bojuje s akútnym nedostatkom pilotov vrtuľníkov a aj z toho veľká časť súčasných pilotov dosiahne dôchodkový vek do 15 rokov a menej," zdôvodnilo.



Materiál obsahuje aj odhad nákladov. Napríklad náklady na nákup vrtuľníkov sa môžu pohybovať od 59 až 63 miliónov eur. Nové letúny by mohli stáť okolo 28 miliónov eur pri ekonomických podmienkach roku 2021, zároveň sa však majú znížiť prevádzkové náklady.