Rezort vnútra plánuje nové pracovisko na výrobu dokladov

Bratislava 2. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje vybudovať nové Národné personalizačné centrum (NPC) na výrobu dokladov. Súčasné pracovisko sa stane záložným. Zvýši sa aj výrobná kapacita, doklady by sa tak mali plynule dodávať aj v čase sezónneho zvýšenia záujmu. Zámerom je tiež zvýšiť bezpečnosť v prípade nepredvídateľných udalostí, ako sú výpadky energií, živelné pohromy alebo teroristické či kybernetické útoky. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol hovorca MV SR Matej Neumann.



"V súčasnosti NPC, ktoré vyrába doklady pre celé Slovensko, pracuje na zariadeniach obstaraných v rokoch 2008 a 2012, pričom výrobca garantuje ich desaťročnú životnosť. Technika je teda za hranicou svojej životnosti. Predĺženie servisnej podpory je problematické z dôvodu ukončenia výroby potrebných komponentov zariadení," vysvetlil hovorca. Doplnil, že v prípade výpadku súčasného NPC neexistuje záložné riešenie.



Tlak na výrobné kapacity pritom stále narastá. "V tomto roku čelíme bezprecedentnému záujmu o cestovné doklady, ktorý vyvolalo avizované zvýšenie správnych poplatkov od apríla tohto roku. Ihneď po zvýšení poplatkov záujem rapídne klesol, stále sa však boríme so žiadosťami prijatým v marci 2024," priblížil Neumann. O pasy požiadalo tento rok už takmer 300.000 Slovákov.



Ako pripomenul rezort, veľkému náporu čelilo NPC v posledných rokoch viackrát. Dôvodom boli napríklad občianske preukazy s končiacou certifikáciou čipu, krátkodobý zvýšený záujem o pasy po vypuknutí konfliktu na Ukrajine, minulý rok zasa končiace tzv. ružové vodičské preukazy. "Vzhľadom na tieto situácie zatiaľ neboli vydané ani všetky občianske bez podoby tváre, slúžiace ako prihlasovací prostriedok do systému e-Zdravie deťom do 15 rokov a občanom nad 65 rokov, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom, " poznamenal hovorca.



Nápory sa bez potrebného servisovania, rozvoja a technických prestávok takisto podpísali na výkonnosti zastaranej infraštruktúry. Súbežným problémom sú podľa rezortu dodávky dokladov, zmluvu s novým dodávateľom sa podarilo uzatvoriť až po 3,5-ročnom verejnom obstarávaní.



Okrem zvýšenia výrobnej kapacity dokladov sa ráta aj s novou podobou niektorých dokladov. Napríklad zbrojné preukazy by sa mohli vydávať vo forme eID karty rovnako ako občianske preukazy či povolenia na pobyt cudzincov. Súčasťou projektu sú aj opatrenia na zníženie času potrebného na distribúciu dokladov na miesto určenia.