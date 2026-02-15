< sekcia Slovensko
Rezort vnútra plánuje preplatiť výdavky s mimoriadnymi udalosťami
Zvyšok peňazí by mal ísť do obcí naprieč Slovenskom zasiahnutých požiarmi, nedostatkom pitnej vody, snehovými kalamitami či nákazou slintačky a krívačky.
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra plánuje preplatiť výdavky samospráv spojené s vyhlásenými mimoriadnymi situáciami. Celkovo chce na tento účel vyčleniť takmer 1,7 milióna eur. Väčšina peňazí, takmer 1,19 milióna eur, by mohla ísť Okresnému úradu v Banskej Bystrici. Mimoriadnu situáciu spojenú so zosuvom pôdy tam ukončili po viac ako štyri a pol roku v januári. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort vnútra predložil do medzirezortného pripomienkového konania.
„V súvislosti so zosuvmi pôdy sa vykonávajú okamžité protihavarijné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku a protihavarijné opatrenia na odstránenie bezprostredného ohrozenia. V priamej nadväznosti na mieru ohrozenia a všeobecné faktory, ktoré ovplyvňujú stabilitu zosuvného územia, boli navrhnuté a prijaté opatrenia na minimalizáciu bezprostredného ohrozenia,“ uviedlo ministerstvo v materiáli.
