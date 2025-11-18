Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort vnútra plánuje zmeny v zákone o matrikách

Na snímke prst ukazujúci hore počas hlasovania na 35. schôdzi NR SR v Bratislave v utorok 17. júna 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Chce tiež zákon doplniť o zmeny v oblasti digitalizácie.

Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra SR plánuje zmeny v zákone o matrikách. Sľubuje si od nich zníženie miery byrokracie pri komunikácii občanov s týmito úradmi. Chce tiež zákon doplniť o zmeny v oblasti digitalizácie. Argumentuje rozvojom elektronickej verejnej správy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o matrikách, ktorý rezort vnútra predložil do pripomienkového konania.

„Cieľom návrhu zákona je reflektovať aj na aplikačné problémy v praxi súvisiace s výkladom niektorých ustanovení zákona, ustanovuje sa miestna príslušnosť matričného úradu pri zápise vyhlásenia za mŕtveho, priblíženie občanovi, pri daní možnosti vydávania úradného výpisu matričného dokladu z osobitnej matriky aj na ktoromkoľvek matričnom úrade v Slovenskej republike,“ uviedol rezort v materiáli.

Po novom by mohla byť zákonom garantovaná použiteľnosť na právne účely pre úradné výpisy z elektronickej matriky. Ministerstvo vnútra chce presadiť aj zmenu príslušnosti matričných úradov pri vyhlásení občana za mŕtveho súdom. Po novom by bol príslušným matričný úrad, v ktorého obvode súd rozhodoval, nie ten, v ktorom má súd sídlo. Rezort vnútra tak reaguje na zmeny v súdnej mape.

Do matriky by sa už nemuseli zapisovať ani celé dohody rodičov či rozhodnutia súdov o priezvisku dieťaťa. Po novom matriky zapíšu už len samotné priezviská. Podobne by tomu mohlo byť aj pri dohodnutom priezvisku manželov a ich detí.

Podľa novely zákona by mohlo byť možné dostať úradný výpis z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade na Slovensku. „Doteraz sa vydávali úradné výpisy z osobitnej matriky len na jednom pracovisku - osobitnej matrike v Bratislave. Efektívnejšie to bude podľa predloženého návrhu,“ argumentovalo ministerstvo.
.

