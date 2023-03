Rezort vnútra plánuje zriadiť 10 pracovísk na digitalizáciu archívu

Bratislava 5. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje zriadiť desať pracovísk na digitalizáciu archívneho obsahu. Zároveň plánuje dobudovať nové funkcionality informačných systémov digitálneho archívu s cieľom sprístupnenia archívneho obsahu občanom, zvýšenia efektivity i kvality práce archívov a zníženia nákladov spojených so spracovávaním archívnych dokumentov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



"Projekt je integrálnym pokračovaním predchádzajúcich etáp budovania Elektronického archívu Slovenska a v rámci ďalšej etapy sa predpokladá masová digitalizácia existujúcich archívnych dokumentov, ako aj vytvorenie systému automatickej digitalizácie novoprichádzajúcich archívnych dokumentov," vysvetlila hovorkyňa. S národným projektom sa rezort tento rok uchádza o financie z Programu Slovensko 2021 – 2027.



Digitalizačno-informačný systém sa má technologicky opierať o už existujúci Elektronický archív MV SR. Zásadne sa tak majú znížiť vstupné náklady, zvýšiť bezpečnosť a bezporuchovosť riešenia.



Digitalizačné pracoviská majú budovať v dvoch etapách. Prvé by malo v rámci pilotnej fázy vzniknúť v Slovenskom národnom archíve. Následne ich zriadia aj v štátnych archívoch a Slovenskom banskom archíve v Banskej Štiavnici.



Po vzniku digitalizačných pracovísk sa začne so systematickou digitalizáciou. "Kópie archívnych dokumentov určených na zverejnenie budú voľne prístupné. Štátne archívy už v súčasnosti vlastnými silami postupne digitalizujú najohrozenejšie archívne dokumenty a v závislosti od technického vybavenia ich ponúkajú na štúdium vo svojich bádatelniach," načrtla Eliášová.



Rezort vnútra pripomína, že v štátnych archívoch je uložená najväčšia a najdôležitejšia časť archívneho dedičstva Slovenskej republiky. Najstaršie archívne dokumenty pochádzajú už zo začiatku 12. storočia. "Štátne archívy svojím postavením a úlohami majú nenahraditeľný význam v živote každej demokratickej spoločnosti, predstavujú pamäť národa a sú základom identity spoločnosti," zdôraznila hovorkyňa.



Každoročne podľa Eliášovej narastá počet žiadostí týkajúcich sa životných situácií občanov, ktorí chcú uplatniť svoje právo k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov, získaniu dokladov na potreby sociálneho zabezpečenia a dôkazového materiálu v súdnych konaniach. Ako poznamenala, do modernizácie a rozvoja štátnych archívov sa desiatky rokov neinvestovali finančné prostriedky, čím sa vytvoril spoločenský dlh napriek tomu, že štátne archívy sú základnou zábezpekou historickej a právnej kontinuity štátu.