Rezort vnútra: Platové ohodnotenie zamestnancov katastra sa zvýši

Bratislava 22. novembra (TASR) - Platové ohodnotenie zamestnancov katastra sa od 1. decembra zvýši. Ministerstvo vnútra (MV) SR chce týmto krokom stabilizovať personálnu situáciu na úradoch. Len v hlavnom meste je aktuálne po lehote vyše 800 návrhov na vklad do katastra. TASR o tom v piatok informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.



Upozornil, že k problému však treba pristúpiť systémovo. "Preto ministerstvo vnútra plánuje v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a ďalšími inštitúciami nájsť riešenia, ako prilákať záujemcov o túto prácu nielen do úradov, ale predovšetkým - vzhľadom na vysoko odbornú problematiku - do vzdelávacích ustanovizní," dodal hovorca.



Uviedol, že o návrhoch na vklad do katastra v súčasnosti na okresných úradoch v Bratislave rozhoduje 18 zamestnancov. Neobsadených pozícií je osem. Miestny kataster má aktuálne v konaní po lehote 853 návrhov. Ministerstvo preto podľa Neumanna prijalo viacero opatrení, akými sú práca cez víkend či zavedenie nadčasov. Od polovice novembra s vybavovaním žiadostí v Bratislave pomáha aj katastrálny odbor okresného úradu Malacky.



Ako Neumann ozrejmil, ku koncu októbra mali v Bratislave po lehote vyše 1600 takýchto žiadostí. Skonštatoval teda, že situácia sa lepší.