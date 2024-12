Rezort vnútra: Platy na katastroch v Bratislave sa v decembri zvýšili

Bratislava 25. decembra (TASR) - Platy zamestnancov katastrálneho odboru okresných úradov v Bratislave, kde je situácia podľa Ministerstva vnútra (MV) SR s náporom práce najhoršia, sa v decembri zvýšili v priemere o 100 eur. Pre TASR to uviedol hovorca MV SR Matej Neumann.



"Vo všeobecnosti však treba k problému pristúpiť systémovo, keďže na zamestnanca katastra sa kladú pomerne vysoké nároky," uviedol Neumann. Dodal, že napríklad v agende vkladov môže rozhodovať iba zamestnanec, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky. Rezort sa preto podľa neho v spolupráci s inými inštitúciami snaží prilákať záujemcov aj do vzdelávacích ustanovizní.



MV SR v novembri informovalo, že v hlavnom meste bolo v tom čase po lehote vyše 800 návrhov na vklad do katastra. Koncom októbra ich však bolo viac ako 1600, situácia sa tak podľa neho aj vzhľadom na prijaté opatrenia zlepšila.