Rezort vnútra: Po útokoch pri hraniciach neboli potrebné krízové štáby
V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou bola zároveň posilnená spolupráca s Ministerstvom obrany SR.
Autor TASR
Michalovce 14. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR spolu s okresnými úradmi (OÚ) v prihraničných regiónoch po stredajších (13. 5.) útokoch na západe Ukrajiny v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice operatívne vyhodnocovali bezpečnostnú situáciu a komunikovali s bezpečnostnými a záchrannými zložkami. Keďže nebola zaznamenaná mimoriadna udalosť ani priame ohrozenie obyvateľstva, nebolo potrebné aktivovať krízové štáby ani prijímať mimoriadne opatrenia. Pre TASR to uviedol hovorca MV SR Matej Neumann.
„Zároveň koordinačné strediská integrovaného záchranného systému nezaznamenali v tejto súvislosti žiadne volania občanov na tiesňovú linku 112,“ doplnil hovorca s tým, že záchranné a bezpečnostné zložky fungujú v štandardnom nepretržitom režime.
V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou bola zároveň posilnená spolupráca s Ministerstvom obrany SR. Na úrovni okresov prebiehalo zvýšené monitorovanie bezpečnostnej situácie a intenzívnejšia výmena informácií medzi odbormi krízového riadenia, políciou, hasičmi, operačnými strediskami a ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému. Situácia v pohraničí bola tiež priebežne vyhodnocovaná. „Odbory krízového riadenia zároveň preverovali pripravenosť komunikačných a koordinačných mechanizmov pre prípad ďalšieho vývoja situácie,“ spresnil Neumann.
Situáciu na slovensko-ukrajinskej hranici priebežne monitorujú a vyhodnocujú podľa aktuálneho bezpečnostného vývoja s cieľom zabezpečiť pripravenosť štátu reagovať na prípadné mimoriadne udalosti. Dodal, že mimoriadna situácia vyhlásená vládou SR od 26. februára 2022 naďalej trvá na celom území Slovenskej republiky.
