Rezort vnútra počas februára zaznamenal 24 mimoriadnych udalostí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V mesiaci február bol vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity v dvoch obciach - Veľká Ves nad Ipľom v okrese Veľký Krtíš a Moravské Lieskové v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR zaznamenala počas februára 24 vzniknutých mimoriadnych udalostí, z ktorých bola v piatich prípadoch vyhlásená mimoriadna situácia. Vyplýva to zo zverejnených štatistík sekcie krízového riadenia MV SR.

Mimoriadne situácie boli vyhlásené z dôvodu zosuvov pôdy v mestách Kežmarok a Prešov, z dôvodu úniky nebezpečnej látky v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou, z dôvodu požiaru v obci Lemešany v okrese Prešov a z dôvodu rizika poddolovaného územia v meste Prešov.

V mesiaci február bol vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity v dvoch obciach - Veľká Ves nad Ipľom v okrese Veľký Krtíš a Moravské Lieskové v okrese Nové Mesto nad Váhom. „K 28. februáru 2026 evidujeme naďalej vyhlásenú mimoriadnu situáciu v 60 prípadoch. Najviac mimoriadnych situácií je vyhlásených z dôvodu zosuvov pôdy, a to 29,“ priblížili z rezortu vnútra s tým, že stále evidujú vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity v siedmich prípadoch.

Naďalej platí od 26. februára 2022 vyhlásená mimoriadna situácia vládou SR na území SR z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.
