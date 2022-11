Rezort vnútra: Počet trestných činov medzi rokmi 2016 a 2021 klesol

Bratislava 12. novembra (TASR) - Medzi rokmi 2016 až 2021 klesol počet trestných činov o 27 percent z počiatočných 69.635 na 50.915. Najväčší, no stále klesajúci podiel na kriminalite mala v sledovanom období majetková kriminalita. Naopak, pribudli desiatky prípadov mravnostných trestných činov a trestných činov vojenských a proti republike. Vyplýva to zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti do roku 2028 z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Najčastejšie trestné činy, ktoré v sledovanom období pretrvali, sú skracovanie daní a poplatkov, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a zanedbávanie povinnej výživy. Najväčší nárast bol zaznamenaný v prípadoch nedovolenej výroby a držania omamných látok, environmentálnych trestných činov a výroby a držania detskej pornografie," približuje materiál. Počas pandémie ochorenia COVID-19 rástlo aj neoprávnené obstaranie platobnej karty.



Za zarážajúci označil predkladateľ mierny rast počtu maloletých páchateľov a ich majetkovej a mravnostnej kriminality. Deti do 14 rokov sa častejšie odhodlali ku krádežiam vecí na pozemkoch a k výrobe a šíreniu detskej pornografie. V prípadoch trestnej činnosti mladistvých došlo, naopak, k celkovému poklesu. "Pretrvávajú však problémy s krádežami, sexuálnym zneužívaním a rovnako ako pri maloletých tiež s detskou pornografiou, ktorá za posledné roky rástla o desiatky prípadov," doplnil.



Majetková kriminalita klesla medzi rokmi 2016 až 2021 o 39,7 percenta, z 27.440 na 16.535 trestných činov. Druhým najčastejším druhom kriminality na Slovensku bola ekonomická kriminalita, ktorá medziročne vzrástla o 5,6 percenta z pohľadu počtu prípadov a o 330 miliónov eur z pohľadu výšky škôd.