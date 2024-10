Rezort vnútra podá žalobu voči rozhodnutiu týkajúceho sa čurillovcov

Bratislava 25. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR podá správnu žalobu voči rozhodnutiu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), ktorým mu uložil pokutu 90.000 eur za to, že postavilo chránených oznamovateľov, desať policajtov, tzv. čurillovcov mimo službu bez jeho predchádzajúceho súhlasu. TASR to potvrdil tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.



Rezort vnútra ozrejmil, že potvrdenie pokuty očakával, keďže v druhom stupni rozhoduje priamo predsedníčka ÚOO, ktorá už v minulosti vyjadrovala svoj postoj v danej veci.



"Vzhľadom na to, že ide o rozsiahle rozhodnutie, kvalifikovane sa k nemu rezort vyjadrí po komplexnom naštudovaní," doplnilo MV.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej besede vyhlásil, že rezort vnútra žiadnu pokutu platiť nebude. "Ideme v tomto prípade na súd a som presvedčený o tom, že nám dá, tak ako nám dal v 11 z 11 prípadov, za pravdu aj v tomto," predpovedal.



Šutaj Eštok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa ÚOO sa mal minister najprv obrátiť naň.



ÚOO v správnom konaní rozhodol, že rezort vnútra porušil zákon a uložil mu pokutu 90.000 eur. MV sa voči rozhodnutiu odvolalo. Obsahovalo podľa neho viaceré nedostatky a najmä nesprávne právne posúdenie veci. ÚOO však v odvolacom konaní potvrdil porušenie zákona a uloženie pokuty.