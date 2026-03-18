Streda 18. marec 2026
Rezort vnútra podal sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra SR podalo sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru (SAK). Žiada preskúmať vyjadrenia advokáta skupiny policajtov, známych ako čurillovci, Petra Kubinu. Jeho komunikácia podľa rezortu prekročila zdržanlivý a profesionálny rámec. TASR o tom v stredu informoval hovorca ministerstva Matej Neumann.

Sťažnosť sa týka viacerých verejných vyjadrení advokáta na sociálnej sieti Facebook, v ktorých expresívnym a nevecným spôsobom komentoval prebiehajúce súdne konania a činnosť ministerstva vnútra a jeho predstaviteľov,“ priblížil Neumann.

Ako doplnil, ministerstvo má názor, že predmetné vyjadrenia sú navyše cielene zamerané na vytváranie mediálneho a spoločenského tlaku, ktorý môže v konečnom dôsledku zasahovať do nezávislosti konajúcich súdov a dôvery verejnosti v spravodlivý a právny štát.

Rezort vnútra si váži a rešpektuje slobodu prejavu, avšak v prípade advokáta Petra Kubinu identifikovalo viacero priťažujúcich okolností, ktoré aj z pohľadu rozhodovacej praxe súdov a disciplinárnych orgánov SAK prekračujú hranice slobody prejavu advokáta,“ poukázal hovorca.

Zdôraznil, že zámerom ministerstva nie je vstupovať do verejnej polemiky, ale zabezpečiť, aby výkon právnických povolaní prebiehal v súlade s pravidlami.
Premiér: Benzín a nafta budú na úrovni V4 a lacnejšie ako v Rakúsku

EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová

Slovensko sa vrátilo zo ZPH s troma medailami, Riapoš: Pohľad je rôzny

J. HEDERA: Plastické operácie sa robia už trojmesačným kojencom