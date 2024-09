Rezort vnútra podľa opozície pri zrušení NAKA porušil zákon

Bratislava 25. septembra (TASR) - Brannobezpečnostný výbor Národnej rady (NR) SR v stredu rokoval o výhradách opozičných poslancov k reorganizácii polície. Poslankyňa Andrea Turčanová (KDH) na zasadnutí tvrdila, že má dôkazy o porušení zákona pri preradení policajtov z bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra (MV) Lucia Kurilovská vyhlásila, že reorganizácia polície bola v súlade so zákonom.



Polícia a rezort vnútra mali zákon podľa opozície porušiť, keď personálne rozkazy vopred neprerokovali s policajnými odbormi. V súlade so zákonom podľa opozičných poslancov nebola ani komunikácia so samotnými policajtmi.



"Vnímam to tak, že ministerstvo vnútra nechce detailnejšie vysvetliť kroky, ktoré podstúpilo, zahmlieva aj svoje konanie. Máme tu rozporné výklady a vyjadrenia rôznych činiteľov aj predstaviteľov dotknutých policajtov a ich právnych zástupcov," vyhlásil poslanec Juraj Krúpa (SaS).



Kurilovská tvrdí, že s policajnými odbormi rezort komunikoval vopred. "Všetky tieto procesy boli komunikované, boli diskutované," uviedla štátna tajomníčka. Rezort má podľa nej v rukách rozhodnutia súdov, ktoré potvrdzujú, že nepochybil.



Predseda výboru Tibor Gašpar (Smer-SD) vyhlásil, že výbor nemá právomoc zisťovať zákonnosť konania ministerstva vnútra. O porušení zákona môže podľa neho rozhodnúť iba súd.