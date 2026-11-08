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Rezort vnútra: Pokuty policajtom možno nebude možné platiť hotovosťou
Rezort vnútra si od tohto kroku sľubuje zefektívnenie výkonu služby policajtov, zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie využívania informačných technológií.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Zaplatenie pokuty v hotovosti policajtovi by už po novom nemuselo byť možné. Tento spôsob úhrady by mohla zrušiť novela priestupkového zákona, ktorú ministerstvo vnútra (MV) predložilo do pripomienkového konania. Možnosť bezhotovostnej platby na mieste by bola zachovaná.
Rezort vnútra si od tohto kroku sľubuje zefektívnenie výkonu služby policajtov, zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie využívania informačných technológií.
„Upúšťa sa od možnosti úhrady pokuty v blokovom konaní v hotovosti príslušníkovi Policajného zboru. Priestupca bude môcť pokutu zaplatiť iba bezhotovostným spôsobom. Ako potvrdenie platby sa namiesto časti pokutového bloku priestupcovi odošle jedinečné identifikačné číslo bloku na pokutu, na základe ktorého si bude môcť kedykoľvek všetky informácie o priestupku vrátane potvrdenia o zaplatení pokuty overiť prostredníctvom elektronickej služby iba v prípade, ak poskytne číslo mobilného telefónu alebo emailovú adresu,“ napísalo ministerstvo v materiáli.
Ako poukázalo, súčasný stav umožňuje vyberanie pokút v blokovom konaní v hotovosti. Zrušenie takéhoto spôsobu úhrady je podľa ministerstva spojené so znížením administratívnej náročnosti pri evidencii pokút. „Navrhované riešenie zároveň vytvára predpoklady pre ďalšiu digitalizáciu pracovných postupov Policajného zboru a prepojenie s informačnými systémami ďalších orgánov verejnej správy, čím sa posilní využívanie elektronických služieb štátu a efektívnosť výkonu verejnej správy,“ doplnil rezort.
Rezort vnútra si od tohto kroku sľubuje zefektívnenie výkonu služby policajtov, zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie využívania informačných technológií.
„Upúšťa sa od možnosti úhrady pokuty v blokovom konaní v hotovosti príslušníkovi Policajného zboru. Priestupca bude môcť pokutu zaplatiť iba bezhotovostným spôsobom. Ako potvrdenie platby sa namiesto časti pokutového bloku priestupcovi odošle jedinečné identifikačné číslo bloku na pokutu, na základe ktorého si bude môcť kedykoľvek všetky informácie o priestupku vrátane potvrdenia o zaplatení pokuty overiť prostredníctvom elektronickej služby iba v prípade, ak poskytne číslo mobilného telefónu alebo emailovú adresu,“ napísalo ministerstvo v materiáli.
Ako poukázalo, súčasný stav umožňuje vyberanie pokút v blokovom konaní v hotovosti. Zrušenie takéhoto spôsobu úhrady je podľa ministerstva spojené so znížením administratívnej náročnosti pri evidencii pokút. „Navrhované riešenie zároveň vytvára predpoklady pre ďalšiu digitalizáciu pracovných postupov Policajného zboru a prepojenie s informačnými systémami ďalších orgánov verejnej správy, čím sa posilní využívanie elektronických služieb štátu a efektívnosť výkonu verejnej správy,“ doplnil rezort.