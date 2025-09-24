< sekcia Slovensko
Rezort vnútra potvrdil, že v Bratislave kúpil nehnuteľnosť
Nárok na štátom zabezpečené bývanie vznikol prezidentovi SR, predsedovi parlamentu a premiérovi po prijatí lex atentátu v súvislosti s atentátom na Roberta Fica (Smer-SD).
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra SR pre TASR potvrdilo, že v Bratislave na účely zabezpečenia ochrany jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov kúpilo nehnuteľnosť. TASR o tom informoval hovorca ministerstva Matej Neumann. Rezort neodpovedal na otázky súvisiace so sumou, ktorú na bývanie prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR a predsedu vlády SR investoval. Odvolal sa pri tom na výnimku v zákone o slobodnom prístupe k informáciám.
„Ministerstvo vnútra SR je plne zodpovedné za bezpečnosť najvyšších ústavných činiteľov. Z tohto dôvodu sa nehnuteľnosti určené na tento účel nadobúdajú do vlastníctva Slovenskej republiky - správy Ministerstva vnútra SR výlučne s využitím výnimky,“ uviedol Neumann. Výnimka, na ktorú sa hovorca v reakcii na otázky TASR odvolal, umožňuje nezverejňovať zmluvy týkajúce sa plnenia úloh Policajného zboru napríklad v súvislosti s terorizmom.
Rádiožurnál Slovenského rozhlasu na svojom webe v pondelok (22. 9.) publikoval zistenia, že rezort vnútra pred mesiacmi kúpil nehnuteľnosť v Bratislave. V stredu zverejnil ďalšiu informáciu, že ministerstvo malo kúpiť ešte jeden lukratívny objekt.
Nárok na štátom zabezpečené bývanie vznikol prezidentovi SR, predsedovi parlamentu a premiérovi po prijatí lex atentátu v súvislosti s atentátom na Roberta Fica (Smer-SD).
„Ministerstvo vnútra SR je plne zodpovedné za bezpečnosť najvyšších ústavných činiteľov. Z tohto dôvodu sa nehnuteľnosti určené na tento účel nadobúdajú do vlastníctva Slovenskej republiky - správy Ministerstva vnútra SR výlučne s využitím výnimky,“ uviedol Neumann. Výnimka, na ktorú sa hovorca v reakcii na otázky TASR odvolal, umožňuje nezverejňovať zmluvy týkajúce sa plnenia úloh Policajného zboru napríklad v súvislosti s terorizmom.
Rádiožurnál Slovenského rozhlasu na svojom webe v pondelok (22. 9.) publikoval zistenia, že rezort vnútra pred mesiacmi kúpil nehnuteľnosť v Bratislave. V stredu zverejnil ďalšiu informáciu, že ministerstvo malo kúpiť ešte jeden lukratívny objekt.
Nárok na štátom zabezpečené bývanie vznikol prezidentovi SR, predsedovi parlamentu a premiérovi po prijatí lex atentátu v súvislosti s atentátom na Roberta Fica (Smer-SD).