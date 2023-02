Rezort vnútra pre snehovú kalamitu eviduje 108 mimoriadnych situácií

Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR eviduje 108 vyhlásených mimoriadnych situácií z dôvodu snehovej kalamity. Vyzýva tiež vodičov na zvýšenú opatrnosť na cestách. Horskí záchranári varujú pred lavínami. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



"Mimoriadna situácia pre celý okres vyhlásená prednostom okresného úradu platí naďalej v Čadci, v ostatných prípadoch platia mimoriadne situácie na úrovni obcí a miest, ktoré vyhlásili starostovia alebo primátori," priblížila Eliášová.



Pripomína, že husté sneženie a vietor počas uplynulých dní sužovali hlavne severnú a severozápadnú časť Slovenska. Mimoriadne situácie boli vyhlásené pre nezjazdnosť miestnych komunikácií, sťažený prístup do obydlí, obchodov, zdravotných stredísk či zastávok hromadnej dopravy alebo sťažené zásobovanie. V niekoľkých obciach boli prerušené dodávky elektrickej energie, poukázala hovorkyňa.



Príslušníci Hasičského a záchranného zboru a dobrovoľní hasiči zasahovali počas uplynulej soboty 300-krát. Najviac zásahov (71) evidujú hasiči v Žilinskom kraji. Hasiči podľa Eliášovej odstraňovali popadané stromy z ciest, zo železničnej trate, z vozidiel, vyťahovali uviaznuté autá zo závejov, zasahovali pri dopravných nehodách či odstraňovali uvoľnené plechy na strechách.



"Ďakujem všetkým zložkám rezortu vnútra za nasadenie. Rovnako ďakujem aj ďalším, ktorí aktívne počas uplynulého víkendu pomáhali zvládať kalamitnú situáciu," povedal dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Horská záchranná služba upozorňuje turistov a lyžiarov na riziko pádu lavín, platia preto aj výstrahy. Lyžiarom zároveň dôrazne neodporúča v lyžiarskych strediskách opúšťať otvorené zjazdové trate a skúšať lyžovať vo voľnom teréne. "Mnohé lyžiarske strediská majú v mapách tzv. freeridové zóny, do ktorých zásadne neodporúča akýkoľvek vstup," podotkla Eliášová.



Pokračuje, že v týchto dňoch napadlo v niektorých horských oblastiach viac ako 100 až 150 centimetrov snehu, čo spôsobilo veľké lavínové nebezpečenstvo. Následne sa pridal silný vietor s rýchlosťou do 150 kilometrov za hodinu. "Vplyvom silného vetra sa premiestnilo veľké množstvo snehu. Vytvorili sa vankúše, preveje a dosky z vetrom previateho snehu," vysvetlila hovorkyňa.



V horách očakáva HZS veľké a stredne veľké lavíny, ktoré sa môžu uvoľniť samovoľne alebo len pri malom dodatočnom zaťažení. Doplnila, že nebezpečné budú rovnako aj miesta, kde sa lavíny bežne nevyskytujú alebo neočakávajú, napríklad v strmých lesných porastoch. Veľký problém môžu podľa Eliášovej spôsobiť aj malé lavíny s krátkou dráhou, končiace v terénnych pasciach.