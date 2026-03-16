Rezort vnútra predložil novelu zákona o prevencii kriminality do MPK
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje vytvoriť právny rámec pre akreditáciu programov v oblasti prevencie kriminality. Na základe neho by sa mohla pri programoch posudzovať kvalita obsahu a odbornosť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prevencii kriminality, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvám by po prijatí úpravy mohla pribudnúť aj nová povinnosť predkladať správy o kriminalite.
„Navrhovaný akreditačný mechanizmus zároveň umožní jednotné nastavenie pravidiel pre subjekty, ktoré pôsobia v tejto oblasti, čím sa prispeje k efektívnemu využívaniu verejných prostriedkov a zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľstva,“ uviedlo ministerstvo v materiáli.
Rezort v materiáli takisto uviedol, že navrhovaná legislatívna zmena by posilnila strategickú a koordinačnú úlohu štátu v oblasti prevencie kriminality. „Jednak formálnym spresnením pôsobnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, jednak ukotvením krajských koordinátorov pre prevenciu kriminality a krajských komisií prevencie kriminality ako regionálnych koordinačných štruktúr,“ argumentoval. Vytvoril by sa tým rámec na zosúlaďovanie opatrení.
Ministerstvá by po novom zároveň mohli byť povinné predkladať rade vlády pre prevenciu kriminality správu o stave, vývoji a dynamike kriminality a inej protispoločenskej činnosti. „Tento krok prispeje k tvorbe verejných politík založených na dátach a k efektívnemu strategickému plánovaniu v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,“ odôvodnil úpravu rezort vnútra.
