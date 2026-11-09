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Rezort vnútra pripravil pre obce návod na odovzdanie funkcie starostu
Rezort dodal, že odovzdanie vedenia obce nie je iba formálny akt, ale ide o dôležitý proces, od ktorého závisí kontinuita rozhodovania, hospodárenia a každodenného fungovania samosprávy.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR prostredníctvom Inštitútu samosprávy pripravilo metodický návod, ktorý má obciam pomôcť zvládnuť odovzdanie a prevzatie funkcie starostu po komunálnych voľbách. Ako uviedol odbor strategickej komunikácie MV SR, cieľom je eliminovať chyby aj riziká v súvislosti s odovzdávaním agendy, ukončovaním funkčného obdobia a nástupom v poradí už desiateho volebného obdobia komunálu.
Metodický návod ponúka odporúčania k jednotlivým krokom pri odovzdávaní a preberaní funkcie starostu. Venuje sa zodpovednosti odovzdávajúceho a preberajúceho, odporúča termín odovzdania a vyhotovenie písomného odovzdávacieho protokolu. Súčasťou je aj vzorový obsah protokolu, ktorý podľa MV pomôže obciam systematicky skontrolovať a zdokumentovať všetky podstatné oblasti.
Medzi nimi sú napríklad stav rozpočtu a bankových účtov, záväzky a pohľadávky, zmluvy, majetok obce, prebiehajúce súdne spory, personálnu agendu, rozpracované projekty a dotácie, ale aj odovzdanie pečiatok, kľúčov či prístupov do elektronických systémov.
Rezort dodal, že odovzdanie vedenia obce nie je iba formálny akt, ale ide o dôležitý proces, od ktorého závisí kontinuita rozhodovania, hospodárenia a každodenného fungovania samosprávy.
Štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák povedal, že odovzdanie funkcie musí byť predovšetkým transparentné, zodpovedné a prehľadné. „Je dôležité, aby nový starosta vedel, v akom stave obec preberá, aké záväzky, projekty či rozpracované úlohy na neho čakajú a aby sa nestrácala kontinuita fungovania samosprávy,“ zdôraznil.
Ako MV dodalo, pripravuje sériu ďalších aktivít orientovaných na starostov, primátorov, poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, ako aj odborných zamestnancov samospráv. Metodický návod bude samosprávam elektronicky distribuovaný, a zároveň je verejne dostupný na webovom sídle MV SR.
Metodický návod ponúka odporúčania k jednotlivým krokom pri odovzdávaní a preberaní funkcie starostu. Venuje sa zodpovednosti odovzdávajúceho a preberajúceho, odporúča termín odovzdania a vyhotovenie písomného odovzdávacieho protokolu. Súčasťou je aj vzorový obsah protokolu, ktorý podľa MV pomôže obciam systematicky skontrolovať a zdokumentovať všetky podstatné oblasti.
Medzi nimi sú napríklad stav rozpočtu a bankových účtov, záväzky a pohľadávky, zmluvy, majetok obce, prebiehajúce súdne spory, personálnu agendu, rozpracované projekty a dotácie, ale aj odovzdanie pečiatok, kľúčov či prístupov do elektronických systémov.
Rezort dodal, že odovzdanie vedenia obce nie je iba formálny akt, ale ide o dôležitý proces, od ktorého závisí kontinuita rozhodovania, hospodárenia a každodenného fungovania samosprávy.
Štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák povedal, že odovzdanie funkcie musí byť predovšetkým transparentné, zodpovedné a prehľadné. „Je dôležité, aby nový starosta vedel, v akom stave obec preberá, aké záväzky, projekty či rozpracované úlohy na neho čakajú a aby sa nestrácala kontinuita fungovania samosprávy,“ zdôraznil.
Ako MV dodalo, pripravuje sériu ďalších aktivít orientovaných na starostov, primátorov, poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, ako aj odborných zamestnancov samospráv. Metodický návod bude samosprávam elektronicky distribuovaný, a zároveň je verejne dostupný na webovom sídle MV SR.