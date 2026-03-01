< sekcia Slovensko
Rezort vnútra pripravuje 3. marca repatriačný let z Ammánu v Jordánsku
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 1. marca (TASR) - Letecký útvar Ministerstva vnútra (MV) SR je pripravený v utorok (3. 3.) v ranných hodinách uskutočniť prvý potvrdený repatriačný let z Ammánu v Jordánsku, a to na základe požiadavky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Priblížil, že Letecký útvar MV SR má v súčasnosti zabezpečený pozemný servis na letisku v Ammáne a disponuje väčšinou potrebných diplomatických povolení na prelet a pristátie. Z krajín, v ktorých Slovenská republika zatiaľ nemá udelené recipročné povolenia, sa aktuálne očakáva už len schválenie zo strany Srbska a Egypta. Let tak bude pripravený a zabezpečený od objednania a požiadavky v priebehu niekoľkých hodín.
Vzhľadom na uzavreté letiská a vzdušné priestory v regióne Blízkeho východu zatiaľ nie je podľa MV možné predpokladať, kedy a či bude možné realizovať repatriačné lety aj z iných oblastí Blízkeho východu.
