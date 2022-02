Rezort vnútra pripravuje akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie

Bratislava 18. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024. Do jeho prípravy sa môže zapojiť aj verejnosť. Pripomienkové konanie k plánu by sa mohlo začať v máji. Vyplýva to z predbežnej informácie.



"Cieľom pripravovaného návrhu akčného plánu je v spolupráci s partnermi zo štátnej správy a občianskej spoločnosti vrátane akademického sektora pripraviť konkrétne, realistické a uskutočniteľné záväzky v témach, ktoré posilňujú princípy otvoreného vládnutia," uviedol rezort.



Plán má byť teda zameraný napríklad na zvyšovanie transparentnosti, zúčtovateľnosti, spoluúčasti relevantných aktérov z prostredia občianskej spoločnosti či využívanie inovatívnych technológií na zvyšovanie otvorenosti a prístupnosti štátu občanom.



Príprava dvojročného akčného plánu vyplýva z členstva SR v medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Verejnosť sa do jeho tvorby môže zapojiť do 15. marca, napríklad účasťou na on-line prezentáciách spojených s diskusiou k návrhu. Informácie o prezentáciách sú dostupné na webstránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.



Svoje pripomienky k návrhu môže verejnosť posielať aj na e-mailovú adresu lucia.lacika@minv.sk, prípadne si možno dohodnúť osobné stretnutie v sídle Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.