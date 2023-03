Rezort vnútra pripravuje bodový systém, chce bezpečnejšiu premávku

Bratislava 1. marca (TASR) - Rezort vnútra plánuje zaviesť bodové hodnotenie vymedzených porušení pravidiel cestnej premávky. Prehodnotiť chce aj posudzovanie prekročenia rýchlosti jazdy v obci. Cieľom je zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky. Súčasný vývoj dopravnej nehodovosti sa podľa Ministerstva vnútra (MV) SR nejaví ako priaznivý. Vyplýva to z predbežnej informácie o príprave novely zákona, do ktorej sa formou podnetov môže zapojiť aj verejnosť.



"Bodový systém sa navrhuje ako precizovanie dnes platného (...) zákona o cestnej premávke, ktorý už v súčasnosti dáva orgánu Policajného zboru povinnosť rozhodnúť povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, preskúšaní odbornej spôsobilosti (teória aj vedenie), preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a o preskúmaní psychickej spôsobilosti, ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky," načrtol rezort.



Prekročenie rýchlosti jazdy označilo ministerstvo za výrazne nebezpečnú činnosť vzhľadom na možné následky na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Ako poukázalo, náraz do chodca pri rýchlosti 80 kilometrov za hodinu znamená 61-percentné riziko jeho úmrtia. Zdôrazňuje preto potrebu zadefinovať adekvátne právne následky.



Pripomienkové konanie k novele zákona o cestnej premávke by sa mohlo začať v apríli.