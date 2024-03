Rezort vnútra pripravuje novú súťaž na automatizované radary

Bratislava 12. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje novú súťaž na automatizovaný systém odhaľovania porušení cestnej premávky. Spustilo prípravné trhové konzultácie s termínom na prihlásenie do 22. marca. Vyhlásenie verejného obstarávania predpokladá rezort v máji. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú dodávkou cestných rýchlomerov, analytických kamier a vytvorením IT diela s cieľom získania informácií potrebných pre nastavenie požiadaviek a podmienok pripravovaného verejného obstarávania," uviedol rezort v materiáli.



Pôvodnú súťaž na 279 stacionárnych radarov a analytických kamier na automatizované odhaľovanie niektorých dopravných priestupkov zrušili bez určenia víťaza. Aktuálny minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) ju v decembrovom rozhovore pre TASR označil za neprehľadnú. Poukazoval tiež na stovky evidovaných námietok. Predpokladaná hodnota zákazky bola 72,7 milióna eur bez DPH. Radary sa majú financovať primárne z plánu obnovy.