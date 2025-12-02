Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort vnútra pripravuje zákon o lobingu participatívne

Na snímke Michal Kaliňák. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Uviedol to štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Michal Kaliňák v súvislosti s utorkovým rokovaním Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Rezort vnútra pokračuje v procese prípravy zákona o lobingu tak participatívne, ako avizoval, a členovia Komory mimovládnych neziskových organizácií (MNO) voči tomu v utorok nenamietali ani to nespochybnili. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Michal Kaliňák v súvislosti s utorkovým rokovaním Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorého predmetom bola okrem iného aj príprava zákona o lobingu. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR.

„Ministerstvo vnútra dnes členov Rady vlády SR pre neziskové mimovládne organizácie, kde svoje zastúpenie má aj Komora MNO, informovalo o aktivitách v súvislosti s prípravou zákona o lobingu vrátane ďalších stretnutí, o ktoré požiadali niektoré neziskové organizácie,“ zhrnul Kaliňák.

Spresnil, že MV počas leta vytvorilo širokú platformu na prípravu zákona a naďalej platí, že každý s návrhmi má dvere otvorené. „Takýto participatívny prístup doposiaľ nikde nebol,“ zhodnotil Kaliňák.

Zástupcovia Komory MNO po rokovaní Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie v utorok informovali, že komora podporuje, aby zákon o lobingu vznikal v dialógu medzi občianskou spoločnosťou a inými aktérmi a MV SR. Členka Výkonného výboru Komory MNO a zástupkyňa Platformy pre demokraciu v rade vlády Katarína Batková zároveň uviedla, že komore zatiaľ nie sú známe základné kontúry pripravovaného zákona. Podľa jej slov čakajú na podnety od MV a takisto na zvolanie okrúhleho stola, ktorý mal byť plánovaný na koniec novembra. „Ten sa neuskutočnil, ale podľa našich informácií sa neuskutočnil ani taký, na ktorý by sme neboli pozvaní,“ doplnila.
