Rezort vnútra pripravuje zmeny v zákone o vojnových hroboch
Ministerstvo doplnilo, že v roku 2025 poskytlo mestám, obciam či občianskym združeniam na údržbu vojnových hrobov dotácie vo výške 559.000 eur. V tomto roku vyčlenilo podobnú sumu.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra pripravuje zmeny v zákone o vojnových hroboch. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka si ich vyžiadala prax. Ten poukázal, že súčasná právna úprava má viac ako 20 rokov. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Naším cieľom je spresniť definície vojnových hrobov, lepšie upraviť systém evidencie a financovania ich správy, ako aj jasnejšie nastaviť vzťahy medzi štátom, samosprávami a vlastníkmi pozemkov. Chceme, aby zákon zodpovedal potrebám doby a umožňoval dôstojnú a udržateľnú starostlivosť o miesta posledného odpočinku vojnových obetí,“ uviedol Kaliňák.
„V priebehu roka sa budeme orientovať na systematickú správu vojnových hrobov a pietnych miest v našich regiónoch, ale aj v zahraničí. Konkrétnymi aktivitami tak vyjadríme úctu a vďaku. S viacerými štátmi máme spoločnú históriu z prvej aj druhej svetovej vojny,“ poznamenal Kaliňák.
