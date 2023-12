Rezort vnútra: Príspevok za ubytovanie odídenca bude predchádzať reč

Bratislava 3. decembra (TASR) - Poskytovaniu príspevku za ubytovanie odídenca a jeho prípadnej výške bude predchádzať širšia diskusia. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo pre TASR v reakcii na otázku o prípadnom predĺžení príspevku. Podľa aktuálneho nariadenia by sa mal vyplácať do konca roka.



"Od marca 2022 k októbru 2023 bola celková vyplatená suma vo výške 130.275.078 eur," priblížil tlačový odbor rezortu.



Príspevok predstavuje desať eur za jednu noc ubytovania odídenca, respektíve päť eur pri ubytovaní osoby mladšej ako 15 rokov. Podmienkou je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom, ktorú treba predložiť obci.



Príspevok sa zaviedol po vypuknutí vojny na Ukrajine. Naposledy ho v máji predĺžila úradnícka vláda. Predstavitelia rezortu vnútra aj vtedajší premiér Ľudovít Ódor zároveň v tej dobe naznačili možné úpravy v príspevku či debatu o systémových opatreniach.