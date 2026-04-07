Rezort vnútra: Problém s dodávkou vozidiel je vyriešený
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR definitívne uzatvorilo viacročný spor týkajúci sa dvoch balisticky chránených vozidiel za takmer milión eur. Autá, ktoré si ešte v roku 2022 rezort objednal, no v dôsledku nesprávneho postupu skončili v colnom sklade, si v utorok prevzali príslušníci Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru. Oznámilo to ministerstvo.
Ako ďalej rezort spresnil, balisticky chránené vozidlá budú slúžiť útvaru osobitného určenia pri plnení náročných služobných úloh, a to najmä na ochranu príslušníkov zastupiteľského úradu pôsobiacich na Ukrajine. „Ministerstvo vnútra tak po troch rokoch napravilo závažné pochybenia z minulosti, ochránilo verejné financie a zabezpečilo, aby už zaplatené balisticky chránené vozidlá mohli konečne slúžiť policajtom pri výkone ich náročnej služby,“ povedal minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Problémová dodávka sa týkala vozidiel, za ktoré rezort pod vedením predchádzajúceho ministra Romana Mikulca (Hnutie Slovensko) zaplatil ešte pred ich dodaním celú cenu 969.890,51 eura s DPH. Vozidlá však zadržal colný úrad, ktorý predmetné vozidlá označil za výrobky obranného priemyslu, na ktoré je potrebná špeciálna licencia, tú však dodávateľ nemal a ani nemohol získať. K dodaniu áut tak nedošlo.
Súčasné vedenie MV iniciovalo kroky, ktoré už na úrovni súdneho sporu medzi ministerstvom a dodávateľom, spoločnosťou Effective CarService, mali situáciu vyriešiť. Negociácie napokon priniesli dohodu na právnom postupe. Do dohody vstúpila tretia strana, spoločnosť Pyra, ktorá prevzala záväzok pôvodného dodávateľa a zaviazala sa zabezpečiť získanie potrebnej licencie.
Rezort v rámci dohody získal kompenzáciu v podobe jedného motorového vozidla navyše v hodnote takmer 150.000 eur s DPH. „Kompenzácia sa započíta na zmluvnú pokutu a úroky z omeškania voči spoločnosti Effective CarService a zároveň dôjde k ukončeniu všetkých súdnych sporov medzi ministerstvom a dodávateľom, čím sa predíde ďalším nákladom na zdĺhavé súdne konania,“ dodal hovorca MV Matej Neumann.
