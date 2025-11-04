< sekcia Slovensko
Rezort vnútra: Problému tzv. drobných krádeží sa venujeme
Rezort zároveň pripomenul, že Trestný zákon a s tým súvisiaca otázka posudzovania opakovaných krádeží ako trestného činu je v gescii ministerstva spravodlivosti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR a Policajný zbor sa intenzívne venujú problému tzv. drobných krádeží. Prijímajú konkrétne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v obchodoch a uliciach obcí a miest. Rezort mieni, že kriminálnikov k opakovanej krádeži na Slovensku podnecuje aj opozícia. Uviedlo to ministerstvo v stanovisku pre TASR v reakcii na utorkové vyhlásenie predstaviteľov KDH o zhoršujúcej sa bezpečnosti v SR v dôsledku novely Trestného zákona.
„MV SR aj Policajný zbor sa intenzívne venujú problému tzv. drobných krádeží a stúpajúcej agresii v maloobchodoch voči predavačom, pracovníkom bezpečnostných služieb či zákazníkom. Ide o problém, ktorý sa netýka len Slovenska, ale pozorujeme ho aj v iných európskych krajinách. Kriminálnikov k opakovanej krádeži u nás navyše podnecuje aj opozícia, ktorá vyhlasuje, že kradnúť sa oplatí. Takisto pripomíname, že zrušenie tzv. horalkového paragrafu bolo návrhom terajšej opozície v minulom volebnom období,“ skonštatovalo.
Pripomenulo, že realizuje konkrétne opatrenia. „Prebiehajú stretnutia so Zväzom obchodu SR a Slovenskou alianciou moderného obchodu, rovnako komunikujeme so zástupcami samospráv. Polícia pravidelne vykonáva preventívne a bezpečnostné akcie zamerané na krádeže a inú majetkovú trestnú činnosť, spolupracuje s obchodníkmi a samosprávami pri zlepšovaní bezpečnosti v rizikových lokalitách, posilňuje prácu kontaktných policajtov a denne rieši problematiku priestupkov,“ doplnilo.
Rezort zároveň pripomenul, že Trestný zákon a s tým súvisiaca otázka posudzovania opakovaných krádeží ako trestného činu je v gescii ministerstva spravodlivosti. Deklaroval však pripravenosť na debatu o spôsobe trestania recidivistov. „V našej kompetencii je priestupkový zákon, kde prichádzame s legislatívnymi zmenami, ktoré zefektívnia priestupkové konania a zrýchlia postih páchateľov. Do medzirezortného pripomienkového konania sme predložili návrh novely zákona o priestupkoch, ktorý rozširuje okruh sankcií o nový typ sankcie menších obecných služieb,“ priblížil.
Poukázal na to, že nový inštitút sa má uplatňovať najmä v prípadoch nemajetných páchateľov. Avizoval, že ho bude možné uložiť aj mladistvému. „Menšie obecné služby v rozsahu od 20 do 150 hodín bude vykonávať páchateľ pre obec, jej rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu. V prípade, že si páchateľ neodpracuje uloženú sankciu, správny orgán rozhodne o premene tejto sankcie na pokutu,“ ozrejmilo ministerstvo.
Predstavitelia opozičného KDH v utorok upozornili na zhoršenú bezpečnosť v SR a rozmach krádeží v obchodoch. Tvrdili, že dôsledkom je úprava trestných kódexov. V tejto súvislosti skritizovali i ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Mienili, že musel rátať s tým, že v prípade zmeny Trestného zákona nebudú jemu podriadené sekcie vedieť zvládať situáciu. Volali preto po konštruktívnom riešení. Navrhli, aby sa recidíva pri drobných krádežiach riešila opäť v Trestnom zákone. Apelovali na to, aby páchateľovi po odmietnutí vykonať verejnoprospešné práce hrozil trest odňatia slobody. Hovorili zároveň o potrebe zmeny priestupkového zákona. Navrhli alternatívne tresty a postihy vrátane sankcie za nerešpektovanie uloženého trestu.
„MV SR aj Policajný zbor sa intenzívne venujú problému tzv. drobných krádeží a stúpajúcej agresii v maloobchodoch voči predavačom, pracovníkom bezpečnostných služieb či zákazníkom. Ide o problém, ktorý sa netýka len Slovenska, ale pozorujeme ho aj v iných európskych krajinách. Kriminálnikov k opakovanej krádeži u nás navyše podnecuje aj opozícia, ktorá vyhlasuje, že kradnúť sa oplatí. Takisto pripomíname, že zrušenie tzv. horalkového paragrafu bolo návrhom terajšej opozície v minulom volebnom období,“ skonštatovalo.
Pripomenulo, že realizuje konkrétne opatrenia. „Prebiehajú stretnutia so Zväzom obchodu SR a Slovenskou alianciou moderného obchodu, rovnako komunikujeme so zástupcami samospráv. Polícia pravidelne vykonáva preventívne a bezpečnostné akcie zamerané na krádeže a inú majetkovú trestnú činnosť, spolupracuje s obchodníkmi a samosprávami pri zlepšovaní bezpečnosti v rizikových lokalitách, posilňuje prácu kontaktných policajtov a denne rieši problematiku priestupkov,“ doplnilo.
Rezort zároveň pripomenul, že Trestný zákon a s tým súvisiaca otázka posudzovania opakovaných krádeží ako trestného činu je v gescii ministerstva spravodlivosti. Deklaroval však pripravenosť na debatu o spôsobe trestania recidivistov. „V našej kompetencii je priestupkový zákon, kde prichádzame s legislatívnymi zmenami, ktoré zefektívnia priestupkové konania a zrýchlia postih páchateľov. Do medzirezortného pripomienkového konania sme predložili návrh novely zákona o priestupkoch, ktorý rozširuje okruh sankcií o nový typ sankcie menších obecných služieb,“ priblížil.
Poukázal na to, že nový inštitút sa má uplatňovať najmä v prípadoch nemajetných páchateľov. Avizoval, že ho bude možné uložiť aj mladistvému. „Menšie obecné služby v rozsahu od 20 do 150 hodín bude vykonávať páchateľ pre obec, jej rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu. V prípade, že si páchateľ neodpracuje uloženú sankciu, správny orgán rozhodne o premene tejto sankcie na pokutu,“ ozrejmilo ministerstvo.
Predstavitelia opozičného KDH v utorok upozornili na zhoršenú bezpečnosť v SR a rozmach krádeží v obchodoch. Tvrdili, že dôsledkom je úprava trestných kódexov. V tejto súvislosti skritizovali i ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Mienili, že musel rátať s tým, že v prípade zmeny Trestného zákona nebudú jemu podriadené sekcie vedieť zvládať situáciu. Volali preto po konštruktívnom riešení. Navrhli, aby sa recidíva pri drobných krádežiach riešila opäť v Trestnom zákone. Apelovali na to, aby páchateľovi po odmietnutí vykonať verejnoprospešné práce hrozil trest odňatia slobody. Hovorili zároveň o potrebe zmeny priestupkového zákona. Navrhli alternatívne tresty a postihy vrátane sankcie za nerešpektovanie uloženého trestu.