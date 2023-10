Rezort vnútra: Prvé kolo prezidentských volieb môže byť 13. apríla

Bratislava 21. októbra (TASR) - Najneskorší termín prvého kola prezidentských volieb je 13. apríl 2024. Ide o posledný deň, keď sa musí podľa zákonných lehôt konať prvé kolo volieb. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. Zákon neustanovuje, kedy najskôr sa môžu voľby konať. "Závisí to od politického rozhodnutia," pripomenul rezort vnútra.



Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Prvé kolo volieb sa musí podľa Ústavy SR konať najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Termín prezidentských volieb vyhlasuje predseda Národnej rady (NR) SR.



"Ak by sa teda prvé kolo volieb prezidenta malo konať 13. apríla 2024, predseda NR SR by ich mal vyhlásiť najneskôr 18. februára 2024, čo však pripadá na nedeľu. Pochopiteľne ich môže vyhlásiť skôr," priblížilo ministerstvo vnútra.



Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Ústava SR hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15.000 podpismi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.



Zámer kandidovať ohlásili už diplomati a exministri zahraničných vecí Ivan Korčok a Ján Kubiš. Zbierajú podpisy na občiansku prezidentskú kandidatúru. Čaputová už avizovala, že o funkciu sa nebude opätovne uchádzať.