Rezort vnútra rieši problém ohniska nákazy medzi ľuďmi bez domova

Bratislava 22. januára (TASR) – Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom okresného úradu hľadá spôsob, ako riešiť v Bratislave situáciu s ľuďmi bez domova, medzi ktorými sa začal nebezpečne šíriť nový koronavírus. Pre TASR to uviedla riaditeľka tlačového odboru rezortu vnútra Barbara Túrosová.



O pomoc požiadalo hlavné mesto štát po tom, čo kapacitu karanténneho mestečka na Hradskej ulici muselo v posledných dňoch už druhýkrát zvyšovať na celkový počet 100 ľudí. Bratislavský magistrát očakáva, že v najbližších dňoch sa aj táto kapacita naplní.



"V spolupráci s vyšším územným celkom preveroval okresný úrad kapacity v rámci Bratislavského kraja, situáciu naďalej vyhodnocuje a zisťuje potenciálne možnosti," uviedla Túrosová. Ministerstvo je v kontakte aj so zamestnancami bratislavského magistrátu.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo vo štvrtok (21. 1.) oznámil, že telefonoval s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO) a požiadal ho o pomoc s navýšením ďalších kapacít pre možnosť karantény pre ľudí bez domova. "Riešime to, dúfame, že nám v tom štát pomôže. Tí ľudia nemajú byť kde v karanténe, chceme im preto pomôcť. Druhá vec je, že svojím voľným pohybom po meste môžu nakaziť aj iných občanov," povedal Vallo.



Hlavné mesto sa obrátilo aj na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR so žiadosťou o spoluprácu a súčinnosť pri riešení vážnej epidemickej situácie v komunite ľudí bez domova. Rezort pre TASR uviedol, že intenzívne komunikuje s mestom Bratislava a zaoberá sa jeho požiadavkami.



V Bratislave v januári identifikovali nové ohnisko nákazy novým koronavírusom. Pri pravidelných testovaniach ľudí bez domova na ochorenie COVID-19 sa ukázalo, že vírus sa v tejto komunite začal nebezpečne šíriť. Kapacita karanténneho mestečka pre ľudí bez domova, ktoré hlavné mesto zriadilo na Hradskej ulici vo Vrakuni, sa aj po jej navýšení môže podľa magistrátu čoskoro naplniť. Ku koncu týždňa tu bolo v karanténe viac ako 70 ľudí bez domova.



Aj organizácia Depaul Slovensko s podporou mesta začiatkom týždňa spustila karanténnu zónu vo svojej vlastnej nocľahárni. Mesto upozorňuje, že aj v tomto prípade sa ich celková kapacita 44 lôžok rýchlo zapĺňa.