Rezort vnútra rozšíri ubytovacie kapacity pre policajtov v Bratislave
Bratislava 30. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) rozširuje ubytovacie kapacity pre policajtov či hasičov v Bratislave. Pre nedostatok vlastných kapacít či nevyhovujúce podmienky uzavrelo niekoľko nájomných zmlúv na ubytovacie priestory. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca rezortu Matej Neumann.
„Prenájom externých kapacít umožňuje operatívne zabezpečiť ubytovanie bez potreby okamžitých investícií a zároveň vytvára priestor na postupnú obnovu vlastných objektov. Zabezpečenie dôstojného a funkčného ubytovania predstavuje významný motivačný nástroj a prispieva k stabilizácii personálu Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru,“ priblížil hovorca.
Neumann poukázal, že rezort vo februári tohto roka uzavrel na deväť rokov, s možnosťou predĺženia o tri roky, nájomnú zmluvu so spoločnosťou Prima Tarif. Predpokladá, že celkové náklady budú predstavovať vyše 2,21 milióna eur ročne. Zariadenie na Starej Vajnorskej v Bratislave má celkovú rozlohu 5356 štvorcových metrov a poskytuje 470 lôžok.
„Ubytovanie bude zabezpečené aj formou prenájmu budovy ubytovacieho zariadenia na Nejedlého 51 v Bratislave. Ubytovacie zariadenie pozostáva z dvoch budov s maximálnou kapacitou 284 lôžok. Zmluva so spoločnosťou Merkuria sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 10 rokov od nadobudnutia účinnosti, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky, pričom celková výška nájmu vrátane predpokladaných nákladov predstavuje 1.587.694,83 eur ročne,“ uviedol Neumann. Spomenul i ubytovňu Thorin s kapacitou ďalších 284 lôžok.
Hovorca ubezpečil, že každá ubytovacia izba disponuje vlastným sociálnym zázemím, chladničkou a novým nábytkom. „Na každom podlaží sú k dispozícii spoločné kuchynky a spoločenské miestnosti. Bezpečnosť objektu je zabezpečená recepčnou službou s kontrolovaným vstupom, čo prispieva k ochrane ubytovaných osôb a plynulému chodu zariadenia,“ poukázal.
Do nových priestorov rezort presunie novoprijatých policajtov, ale aj časť policajtov z existujúcich ubytovacích priestorov, čo umožní ich rekonštrukciu.
