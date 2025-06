Rezort vnútra sa hlási k solidarite s obeťami týrania či mučenia

Bratislava 26. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR sa hlási k solidarite s obeťami týrania, mučenia či iného neľudského zaobchádzania. Tvrdí, že v poslednom období podniklo kroky na podporu ich ochrany. Pri príležitosti Medzinárodného dňa OSN na podporu obetí týrania o tom vo štvrtok TASR informoval hovorca MV SR Matej Neumann.



„Obeť má právo na dôstojnosť, ochranu a citlivý prístup. Aj preto kladieme dôraz na to, aby človek, ktorý zažije alebo zažíva traumu, mal prístup k právnej, psychologickej aj praktickej pomoci v čase, keď to najviac potrebuje - keď sa stal terčom týrania, násilia, sexuálneho trestného činu alebo inej formy kriminality,“ uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



Ako Neumann podotkol, zriadené sú informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktoré ponúkajú informácie o právach obetí a pomoc s orientáciou v trestnom konaní. Poskytujú aj emocionálnu podporu a stabilizáciu. Od začiatku roka 2024 do júna 2025 poskytli kancelárie pomoc 263 ľuďom, z toho bolo 189 žien.



„Informačné kancelárie slúžia aj ako podpora pre obzvlášť zraniteľné obete - napr. deti, osoby staršie ako 75 rokov, osoby so zdravotným postihnutím či obete vybraných kategórií trestných činov. Ponúkajú aj informácie o praktických možnostiach riešenia následkov trestného činu, ako je pomoc pri hľadaní utajeného bývania, nasmerovanie pri uplatnení nároku na odškodnenie, sprostredkúvajú aj nadväznú pomoc - sociálnych pracovníkov, právnikov či psychológov,“ uviedla štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská. Ako dodala, kancelárie fungujú v úzkej spolupráci s políciou, so súdmi aj s mimovládnym sektorom.