< sekcia Slovensko
Rezort vnútra sa obrátil na samosprávy s anketou o využití budov
Očakáva od nej lepšiu spoluprácu v oblasti štátnych budov, ktoré aktuálne nie sú využívané.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR sa obrátilo na samosprávy s anketou. Očakáva od nej lepšiu spoluprácu v oblasti štátnych budov, ktoré aktuálne nie sú využívané. V súvislosti so zabezpečovaním služobného bývania pre policajtov a iné profesie o tom v stredu TASR informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Koncom júna sme s primátormi miest absolvovali online diskusiu k vytvoreniu kapacít v ich nájomných bytoch na účely bývania policajtov. Je to dôležitý krok na stabilizáciu vybraných profesií v území. Pozorne sme si vypočuli doterajšie skúsenosti, nechýbali ani príklady dobrej praxe a máme predstavu o tom, ako s mestami participovať na ucelenom koncepte,“ uviedol štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.
Na anketu môžu primátori reagovať do 22. augusta. „Okrem zisťovania možností využitia nevyužitých štátnych budov sa jej cieľom stalo aj zmapovanie prehľadu dostupných ubytovacích kapacít z bytového fondu v jednotlivých mestách,“ podotkol Neumann. Ako priblížil, získané podklady poslúžia ako základ na ucelený návrh riešení.
„Koncom júna sme s primátormi miest absolvovali online diskusiu k vytvoreniu kapacít v ich nájomných bytoch na účely bývania policajtov. Je to dôležitý krok na stabilizáciu vybraných profesií v území. Pozorne sme si vypočuli doterajšie skúsenosti, nechýbali ani príklady dobrej praxe a máme predstavu o tom, ako s mestami participovať na ucelenom koncepte,“ uviedol štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.
Na anketu môžu primátori reagovať do 22. augusta. „Okrem zisťovania možností využitia nevyužitých štátnych budov sa jej cieľom stalo aj zmapovanie prehľadu dostupných ubytovacích kapacít z bytového fondu v jednotlivých mestách,“ podotkol Neumann. Ako priblížil, získané podklady poslúžia ako základ na ucelený návrh riešení.