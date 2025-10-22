< sekcia Slovensko
Rezort vnútra: SaS pri nákupe vozidiel zavádza
Neumann podotkol, že za posledné roky absentovala pravidelná obmena vozidiel úradu.
Bratislava 22. októbra (TASR) - Opozičná SaS pri nákupe vozidiel na ministerstve vnútra (MV) pre Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií (ÚOÚČ) zavádza a šíri nepresné informácie. Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann to vyhlásil v reakcii na stredajšiu kritiku SaS. Potvrdil, že ministerstvo autá nakupuje.
„Predmetom tejto zákazky je dodanie veľkých výkonných SUV vozidiel v benzínovej a naftovej verzii, po 15 kusov z každej motorizácie v hodnote takmer 2,2 milióna eur, pričom jedným z hlavných kritérií je najnižšia cena. Momentálne len prebieha vyhodnocovanie ponúk. Proces verejného obstarávania však zatiaľ nie je ukončený a uchádzači neboli informovaní o výsledku, preto v tejto fáze nemôžeme hovoriť viac. Po uzavretí zmluvy budú všetky údaje zverejnené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“ uviedol Neumann.
Ako dodal, vozidlá ÚOÚČ denne zabezpečujú prepravu 58 chránených osôb. Súčasný stav jeho vozového parku je podľa neho kritický. Viaceré vozidlá presluhujú a majú vysoké prevádzkové náklady. „Ich technická spoľahlivosť je na hranici životnosti. Nové vozidlá, ktoré budú v záruke, budú mať nižšiu spotrebu, vyššiu spoľahlivosť a ich prevádzka bude ekonomickejšia aj ekologickejšia,“ doplnil.
Neumann podotkol, že za posledné roky absentovala pravidelná obmena vozidiel úradu. Negatívne sa to podľa neho prejavilo na technickom stave. „Až 41 percent vozidiel vyššej triedy je starších ako 10 rokov, čo spôsobuje pokles technickej spoľahlivosti a zvyšuje náklady na údržbu,“ uzavrel.
SaS v stredu kritizovala, že ministerstvo chce v čase konsolidácie nakúpiť 50 áut za viac ako päť miliónov eur. Malo by podľa nej ísť o 30 vozidiel SUV a 20 limuzín. Nákup označila za predražený.
