Rezort vnútra si pripomenul Európsky deň 112 aktivitami
Tiesňové číslo 112 predstavuje jednotný európsky systém pomoci, ktorý vznikol v roku 1991 (na Slovensku od júla 2003) a dnes funguje naprieč členskými štátmi Európskej únie.
Bratislava 11. februára (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok spolu s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim pri príležitosti Európskeho dňa tiesňového volania 112 navštívili Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému v Bratislave. Osobne sa stretli s operátorkami a operátormi a poďakovali im za ich každodenné nasadenie, profesionalitu a schopnosť zvládať mimoriadne náročné situácie.
„Za každým tiesňovým volaním môže byť človek v núdzi a za každou rýchlou a správnou reakciou je profesionál na druhej strane linky. Operátori tiesňového čísla 112 sú často prvým hlasom pomoci a ich práca si zaslúži rešpekt aj uznanie,“ uviedol minister.
„Ako lekár viem, že práca operátorov tiesňového čísla 112 dennodenne zachraňuje životy. Sú prvým kontaktom pomoci v krízových chvíľach a všetkým týmto ľuďom patrí moja veľká vďaka a rešpekt,“ zdôraznil predseda NR SR.
V roku 2025 prijali operátori tiesňového čísla 112 celkovo 780 956 volaní. Z toho vyše 200-tisíc tvorili tzv. N-kové hovory, teda volania uskutočnené bez SIM karty alebo bez dostupného signálu. Oproti roku 2024 ide o pokles volaní o takmer 35-tisíc. Číslo 112 je jediným tiesňovým číslom, na ktoré je možné volať bez SIM karty a na ktoré môžu ľudia posielať SMS. Túto možnosť kontaktujúci využili v roku 2025 vo viac ako 11-tisíc prípadoch.
Špecifikom je kontaktovanie linky 112 prostredníctvom automobilového systému eCall, kde došlo medziročne k nárastu o viac ako 1000 volaní, z 8 859 (2024) na 9 977 (2025).
Významným prvkom systému je aj jazyková pripravenosť. Operátori tiesňového čísla 112 v roku 2025 poskytli pomoc pri 3 158 volaniach v cudzích jazykoch.
Pri príležitosti Európskeho dňa tiesňového volania 112 realizovali všetky koordinačné strediská integrovaného záchranného systému na Slovensku preventívne a edukačné aktivity zamerané na zvýšenie povedomia verejnosti o správnom používaní tiesňového čísla.
V Bratislave sa sprievodný program pre deti zo základných škôl uskutočnil na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Podujatia sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák a prvá štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská.
Súčasťou programu bola simulácia tiesňového hovoru, ukážky spolupráce zložiek integrovaného záchranného systému pri dopravnej nehode, ako aj praktické ukážky zásahov jednotlivých zložiek IZS vrátane Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, záchrannej zdravotnej služby, mestskej polície a kynológie.
Vďaka Európskemu dňu 112 sme si pripomenuli, že linka nie je len technickým nástrojom, ale funkčným systémom spolupráce a profesionality, ktorý má v praxi zásadný význam pre ochranu života a zdravia obyvateľov.
TASR o tom informovali z odboru strategickej komunikácie oddelenia pre komunikáciu, médiá a stratégiu Kancelárie ministra vnútra Ministerstva vnútra (MV) SR.
