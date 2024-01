Rezort vnútra: Školy prejdú bezpečnostným auditom

Bratislava 5. januára (TASR) - V súvislosti s tragickými predvianočnými udalosťami na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe zintenzívnila i slovenská polícia monitoring vytypovaných miest s vyššou koncentráciou a pohybom obyvateľov. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré zároveň pripomína, že jedným z ďalších opatrení bude bezpečnostný audit na školách.



Pripravuje ho pracovná skupina zložená zo zástupcov Prezídia a Akadémie Policajného zboru, odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra, takisto Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, Úradu vlády SR, rezortov školstva, dopravy i Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.



Bezpečnostný audit sa uskutoční formou dotazníka, ktorý má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy. "Následne sa vypracuje systém odporúčaní na zvýšenie opatrení pre konkrétnu školu. Plošne spracované informácie zo škôl poslúžia ako východiskové údaje pre metodiku k zvyšovaniu bezpečnosti na jednotlivých úrovniach škôl," povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



Minister pripomenul aj systém spolupráce medzi školami a políciou spočívajúci v tom, že príslušníci PZ nevystupujú v týchto prípadoch ako preventisti, ale ako tzv. školskí policajti, ktorí sú pre školy k dispozícii pre prípad riešenia podnetov vyžadujúcich si komunikáciu školy a polície. "Napríklad pri podozrení z ohrozenia bezpečnosti školy, prejavoch násilia voči spolužiakom, alebo prejavoch radikalizácie a extrémizmu. Polícia je tak priamo zapojená do diania v škole," doplnil tlačový odbor MV.



Do spomínanej spolupráce sú zapojené stredné a základné školy napojené na systém RIS - Rezortný informačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. "Takéto školy budú mať vytvorenú komunikačnú dvojicu: policajt a vedúci pedagogický pracovník, ktorej zámerom je vytvoriť bázu dôvery a mať pravidelne informácie o dianí v škole," dodal rezort vnútra. Na projekte participuje takmer 2700 základných a vyše tisícka stredných škôl, rovnako tak približne 2500 pridelených policajtov. Vedenie škôl môže aj priamo komunikovať s jednotlivými krajskými riaditeľstvami PZ, na tento účel zriadili špeciálne e-mailové adresy.