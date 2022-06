Rezort vnútra: Slovenský národný archív pozýva na deň otvorených dverí

Bratislava 9. júna (TASR) - Slovenský národný archív chystá v sobotu 11. júna deň otvorených dverí pre verejnosť. Konať sa bude pri príležitosti medzinárodného dňa archívov, ktorý si svet pripomína 9. júna. TASR o tom informovali z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra. Program je pripravený vo viacerých mestách a archívoch na Slovensku.



"Návštevníci si môžu pozrieť výstavu k 70. výročiu vzniku Slovenského národného archívu, nahliadnu cez rameno digitalizátora, dozvedia sa o reštaurovaní archívnych dokumentov a knižnej väzby, získajú informácie o kyanotypii a odborní zamestnanci im poradia, ako v domácich podmienkach uskladňovať negatívy tak, aby neprišlo k ich poškodeniu. V archívnom depote na 1. poschodí budovy archívu budú mať možnosť oboznámiť sa s archívnym gigantom – jedným z najväčších archívnych fondov uložených v Slovenskom národnom archíve," priblížil rezort vnútra.



Pripravený je i program pre deti. "Môžu si vyskúšať písanie na mechanickom písacom stroji, telefonovanie z aparátu, na ktorom bolo treba jednotlivé číslice postupne vytáčať, a pre tých, čo radi objavujú niečo nové, je pripravené skladanie zaujímavých puzzle," dodalo ministerstvo.



MV doplnilo, že program v budove v Bratislave bude v sobotu od 9.00 h do 17.00 h, posledný vstup je plánovaný o 16.30 h. V areáli má byť prístupné parkovisko, vstup bude voľný.



Pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali otvorí brány verejnosti ešte v piatok (10. 6.) od 8.30 h do 15.30 h. Pracovisko Archív Vranov nad Topľou pripravil deň otvorených dverí na 14. júna, od 9.00 h do 16.00 h.



Na Deň otvorených dverí pozýva podľa slov rezortu vnútra aj pracovisko Archív Nové Zámky. Program bude spojený s výstavou archívnych dokumentov k dejinám školstva v regióne. Konať sa bude 16. júna od 9.00 h do 17.00 h a 17. júna od 9.00 h do 12.00 h.



Archív Zvolen na piatok v spolupráci s mestom Zvolen, štátnym podnikom Lesy SR, Lesnícke a drevárske múzeum pripravili deň otvorených dverí spojený s výstavou O pamiatkach Zvolena, a to od 9.00 h do 16.00 h.