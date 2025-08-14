< sekcia Slovensko
Rezort vnútra spolupracoval na prevoze 7 detských pacientov z Gazy
Išlo o siedmu takúto evakuačnú misiu modulu leteckej evakuácie EURACARE - Flight & Shelter.
Autor TASR
Gaza/Bratislava 14. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v stredu spolupracovalo na prevezení siedmich detských pacientov a 16 ich rodinných príslušníkov z Pásma Gazy. Išlo o siedmu takúto evakuačnú misiu modulu leteckej evakuácie EURACARE - Flight & Shelter. TASR o tom vo štvrtok informoval tlačový odbor rezortu.
Modul bol aktivovaný Európskym centrom koordinácie a reakcie na núdzové situácie (ERCC) na požiadavku Belgicka a Turecka. „Sekcia krízového riadenia MV SR koordinovala leteckú zdravotnícku evakuáciu z Izraela do Belgicka, ktorú vykonal Letecký útvar MV SR spolu s členmi modulu – Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky a Johanniter-Unfall-Hilfe z Rakúska,“ uviedlo ministerstvo v tlačovej správe.
Evakuované deti trpia ťažkými onkologickými ochoreniami, ďalšími závažnými diagnózami či následkami vojnových zranení. Podľa ministerstva vnútra im bez okamžitej a špecializovanej starostlivosti v mnohých prípadoch hrozilo výrazné zhoršenie zdravotného stavu alebo ohrozenie života.
Pacienti boli z Pásma Gazy na letisko v Izraeli dopravení konvojom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Na mieste sa o ich registráciu a predletovú medicínsku kontrolu postarali aj zdravotní a psychosociálni špecialisti z Asociácie samaritánov SR, doplnilo ministerstvo.
Misia modulu trvala 19 hodín a podľa slovenského rezortu vnútra bola fyzicky a emočne mimoriadne náročná. Pri operácii poskytlo plnú súčinnosť aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Za každým takýmto letom je množstvo ľudí, ktorí obetujú čas, energiu a neraz aj vlastný komfort, aby zachránili deti, ktoré sa samy zachrániť nedokážu. Táto spolupráca je dôkazom, že solidarita a ľudskosť nemajú hranice,“ poznamenal slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Let bol realizovaný v rámci operácií mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany a 75 percent výdavkov bude refundovaných z prostriedkov EÚ.
