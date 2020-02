Rezort vnútra spustil infolinku k voľbám, k dispozícii je do soboty

Bratislava 24. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR spustilo v pondelok infolinku k voľbám. K dispozícii bude pre verejnosť až do uzatvorenia volebných miestností počas parlamentných volieb, ktoré budú v sobotu 29. februára.



Na telefónnych číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312 sa v čase od 7.30 do 15.30 h počas celého týždňa môže verejnosť zodpovedných pracovníkov pýtať na otázky týkajúce sa volieb. V sobotu bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzatvorenia volebných miestností.



Parlamentné voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.