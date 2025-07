Rezort vnútra: SR a ČR by mohli pri kriminalite lepšie spolupracovať

Bratislava 8. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra SR pripravilo zmluvu o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Českom. Chce ňou upraviť aktuálnu policajnú spoluprácu v oblasti boja proti závažnej kriminalite. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do pripomienkového konania.



„Páchatelia organizovanej trestnej činnosti používajú čoraz sofistikovanejšie a rafinovanejšie spôsoby páchania trestnej činnosti a cezhraničné pôsobenie nepredstavuje pre nich žiadny problém. Len vzájomná spolupráca medzi štátmi môže účinne zintenzívniť boj proti organizovanej trestnej činnosti. V priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, kde neexistujú kontroly na vnútorných hraniciach, možno vysokú úroveň bezpečnosti zabezpečiť len prostredníctvom silnej policajnej a justičnej spolupráce medzi členskými štátmi,“ argumentoval rezort vnútra.



Ministerstvo tiež upozornilo, že organizované zločinecké štruktúry využívajú svoje nezákonné zisky na infiltráciu do legálneho hospodárstva a verejných inštitúcií. Robia to aj prostredníctvom korupcie, narúšaním právneho štátu a základných práv občanov.



Medzinárodnú zmluvu musí okrem vlády SR schváliť aj plénum Národnej rady SR.