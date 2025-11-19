< sekcia Slovensko
Rezort vnútra: SR poskytla Jamajke po hurikáne humanitárnu pomoc
Humanitárnu pomoc do Londýna prepravili počas pracovnej cesty predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD).
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR poslalo na Jamajku humanitárnu pomoc. Krajina zasiahnutá hurikánom Melissa požiadala o medzinárodnú pomoc aj prostredníctvom Mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Rezort vnútra pomohol materiálom v hodnote takmer 12.000 eur. TASR o tom v stredu informoval tlačový odbor ministerstva.
„Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR v rámci prípravy pomoci aktívne komunikovalo s ambasádou Jamajky v Berlíne, honorárnym konzulom Jamajky na Slovensku a predstavilo iniciatívu Diplomatickej misie Jamajky v Spojenom kráľovstve, ktorá vytvorila zberný bod na území Spojeného kráľovstva,“ priblížil rezort.
Ako rezort ďalej informoval, humanitárnu pomoc do Londýna prepravili počas pracovnej cesty predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD). Prepravu z Londýna na Jamajku zabezpečí príjemca pomoci.
