Rezort vnútra: SR poskytla materiálnu pomoc pre obyvateľov pásma Gazy

Bratislava 28. decembra (TASR) - Slovensko poskytlo materiálnu pomoc pre obyvateľov pásma Gazy. Ide o 11.816 ton pomoci vo výške 66.698 eur. SR tak prispieva k medzinárodnej snahe o zmiernenie následkov humanitárnej krízy v pásme Gazy. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



V rámci materiálnej pomoci dodalo Slovensko trvanlivé potraviny, dojčenské mlieka, detské výživy, deky, spacie vaky, hygienické balíčky, lieky a zdravotnícky materiál. "Darovaný materiál pochádza od rôznych inštitúcií, vrátane MV SR, Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR, Slovenskej katolíckej charity, Vysokej školy svätej Alžbety a neziskovej organizácie Človek v ohrození," priblížil tlačový odbor.



Poukázal, že najväčšou výzvou je dopravenie pomoci na miesto určenia. Európska komisia prostredníctvom Úradu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci využíva systém Európskej kapacity pre humanitárne reakcie. Prostredníctvom neho zaisťuje bezpečnú prepravu od donorov a distribúciu pomoci do postihnutej oblasti prostredníctvom spolupráce s egyptským Červeným polmesiacom.



"Humanitárna pomoc bola 19. decembra zo Slovenska vyvezená do Belgicka, odkiaľ bola vo štvrtok letecky prepravená do Egypta. Celý proces dopravy je financovaný zo zdrojov Európskej únie," uviedol rezort.