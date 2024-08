Rezort vnútra: SR poslala do Pásma Gazy ďalšiu humanitárnu pomoc

Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovensko poslalo do Pásma Gazy ďalšiu humanitárnu pomoc. Celková hodnota pomoci v objeme necelých päť ton je viac ako 27.000 eur. Jej prijímateľom je Medzinárodná organizácia pre migráciu v Gaze. TASR o tom v utorok informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.



"Humanitárnu pomoc tvoria predovšetkým základné hygienické potreby (hygienické balíčky, vložky, toaletný papier), bandasky na pitnú vodu a deky," ozrejmil hovorca.



Zásielka humanitárnej pomoci pozostáva podľa Neumanna z vyčleneného materiálu MV SR a darov spoločnosti SHP Harmanec, neziskovej organizácie Človek v ohrození a občianskeho združenia ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj. Ponúkli ju cez Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany.



Prepravu iniciovali zo skladových priestorov 25. júla. Zásielka do Gazy smeruje rôznymi dopravnými prostriedkami.



"Cestnou prepravou sa materiálna humanitárna pomoc previezla do Rumunska, odkiaľ sa následne spolu s rumunskou donáciou letecky prepravila do Larnaky na Cypre. Využitím cyperského koridoru sa prepraví do Ašdodu v Izraeli a odtiaľ sa následne prepraví a odovzdá príjemcovi v Gaze," vysvetlil Neumann s tým, že preprava bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie.



Slovensko do Pásma Gazy poslalo humanitárnu pomoc aj koncom minulého roka. Súčasťou prvej zásielky boli trvanlivé potraviny, detské výživy, deky alebo zdravotnícky materiál.