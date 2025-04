Rezort vnútra: SR sa môže zapojiť do pomoci obetiam trestných činov

Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovensko by sa mohlo zapojiť do projektu linky pomoci obetiam trestných činov 116 006. Vyplýva to z predbežnej informácie Ministerstva vnútra (MV) SR o pripravovanej novele zákona o prevencii kriminality. Zmena legislatívy by zároveň mohla priniesť lepšiu vzájomnú spoluprácu štátnych orgánov.



„Súčasne platné a účinné znenie zákona o prevencii kriminality neobsahuje úpravu niektorých inštitútov v oblasti prevencie kriminality, ktorých potreba vzišla z aplikačnej praxe. Preto Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pristupuje v nadväznosti na plnenie plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2025 k iniciatíve zohľadniť potreby a doterajšie praktické skúsenosti v pripravovanom návrhu zákona,“ odôvodnil potrebu zákon upraviť rezort vnútra.



Zmeny by mohli nastať aj pri realizácii osvetovo-preventívnych aktivít v tejto oblasti. Sprecizované by mali byť aj pravidlá ochrany osobných údajov v záujme ochrany práv detí.



Ministerstvo predpokladá, že do pripomienkového konania by legislatívna zmena mohla prísť v júni tohto roka. Plánovaná účinnosť novely zákona je predbežne nastavená na začiatok roka 2026.